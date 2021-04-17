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«الصحة» تكشف سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية

«الصحة» تكشف سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية
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تواصل – واس:

أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أهم أسباب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (948) حالة مؤكدة وتعافي (775) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9449) منها (1018) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6810).

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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