هل يجوز للمتأخر أن يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء؟

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تلقى الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، تساؤلا من أحد المصلين قال فيه: “دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح.. هل الأفضل أن أدخل معه بنية صلاة العشاء، أم أصلي التراويح ثم أصلي العشاء بعد ذلك؟”.

ورد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقوله: “الأفضل أن يدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته وهذا من ائتمام المفترض بالمتنفل، ولا بأس به على القول الراجح”.

وتابع الخثلان: “كان معاذ يفعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي مع النبي صلاة العشاء، ثم يرجع يصلي بقومه صلاح العشاء مرة أخرى، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، وقرب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك.. فدل هذا على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل”.

وأضاف: “على ذلك من فاتته صلاة العشاء ووجد قوما يصلون التراويح يدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته”.