تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية في معهد «الخطوط الحديدية»

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل للمواطنين، خريجي الثانوية العامة للتدريب المنتهي بالتوظيف في مهنة قائد قطار، في شركة “رينفي” للخطوط الحديدية، وفقاً للتفاصيل التالية:

المزايا:

1- مدة البرنامج (1) سنة.

2- التوظيف في مهنة (قائد قطار) في شركة (رينفي) بعد اجتياز البرنامج.

3- مكافأة شهرية (4,000 ريال) أثناء التدريب.

4- الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من (8,000) ريال.

5- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

6- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- العمر ما بين (23 إلى 30) سنة.

3- شهادة الثانوية العامة بمعدل (70%) فما فوق.

4- إجادة اللغة الإنجليزية (المستوى 3.5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها).

5- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

6- الطول لا يقل عن (160) سم ولا يزيد عن (190) سم.

7- لائق طبياً.

المستندات المطلوبة:

– في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:

1- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

2- أصل شهادة الثانوية او الشهادة الاعلى (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.

التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ (2 مايو 2021م).

وأوضح معهد الخطوط الحديدية أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هـنـا).