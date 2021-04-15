تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية في معهد «الخطوط الحديدية»

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل للمواطنين، خريجي الثانوية العامة للتدريب المنتهي بالتوظيف في مهنة قائد قطار، في شركة “رينفي” للخطوط الحديدية، وفقاً للتفاصيل التالية:
المزايا:
1- مدة البرنامج (1) سنة.
2- التوظيف في مهنة (قائد قطار) في شركة (رينفي) بعد اجتياز البرنامج.
3- مكافأة شهرية (4,000 ريال) أثناء التدريب.
4- الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من (8,000) ريال.
5- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
6- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- العمر ما بين (23 إلى 30) سنة.
3- شهادة الثانوية العامة بمعدل (70%) فما فوق.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (المستوى 3.5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها).
5- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
6- الطول لا يقل عن (160) سم ولا يزيد عن (190) سم.
7- لائق طبياً.
المستندات المطلوبة:
– في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:
1- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
2- أصل شهادة الثانوية او الشهادة الاعلى (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.
التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ (2 مايو 2021م).
وأوضح معهد الخطوط الحديدية أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هـنـا).