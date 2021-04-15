«الكلباني» يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه الجرعة الثانية: الحمد لله على ما قضى وقدر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الشيخ عادل الكلباني، اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا، رغم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال الكلباني في مقطع فيديو: “الحمد لله على ما قضى وقدر، ابتلانا الله وأصبنا بما أصيب به معظم الناس في خلال هذه السنة، وحللت وطلعت النتيجة مصاب بكورونا، مع أني تطعمت التطعيمتين، لكن إذا كتب الله شيئا لا بد أن يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ما أصابك لم يكن ليخطئك.. وما أخطئك لم يكن ليصيبك”.

شروط تلقي الجرعة الثانية

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة شروط تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا إذا أصيب الشخص بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى.

وقالت “الصحة” في تغريدة على حسابها في “تويتر” رداً على استفسار بهذا الشأن: “في حال ثبوت الإصابة يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي”.

وأضافت الصحة : “بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية، و بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.”

تأجيل موعد الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت، رسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين تعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في رسائلها أنه تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً”.

وأوضحت الصحة أن سبب التأجيل يرجع لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.