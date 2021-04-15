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«الصحة» تبعث رسائل مهمة للمواطنين والمقيمين بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

«الصحة» تبعث رسائل مهمة للمواطنين والمقيمين بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير :

وجهت وزارة الصحة، رسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين تخبرهم خلالها بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في رسائلها: “عزيزي صاحب الهوية المنتهية برقم … تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً”.

وأوضحت الصحة أن سبب التأجيل يرجع لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم تسجيل 806 حالات تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

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