الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العمار» يكشف امتيازات الحصول على لقاح «كورونا» (فيديو)

«العمار» يكشف امتيازات الحصول على لقاح «كورونا» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، الحل الأمثل لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال العمار في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الحل يكمن في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن هناك العديد من الامتيازات التي يتمتع بها المحصنون من الفيروس، والتي تتضمن عدم الحاجة إلى العزل المنزلي في حال مخالطة أحد المُصابين بالفيروس، مع انخفاض احتمالية الإصابة للمُحصن.

وأضاف أن المحصنين يمكنهم أن يجلسوا مع بعضهم دون ارتداء الكمامات، وكذلك مع أسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى عدم خضوعهم للحجر في حال السفر لبلدان أخرى.

ولفت إلى أن هناك مسارين لزيادة الوقاية من الفيروس في المملكة، وهما استمرار أعمال التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية، إلى جانب مواصلة الالتزام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية.

مواد ذات صلة

«دراسة» تحذر: الكسل والخمول يزيدان خطر الوفاة بفيروس كورونا

«دراسة» تحذر: الكسل والخمول يزيدان خطر الوفاة بفيروس كورونا

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا

هل يمكن لمن لديه أعراض فيروس كورونا صوم رمضان؟

هل يمكن لمن لديه أعراض فيروس كورونا صوم رمضان؟

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 929 إصابة جديدة وشفاء 806 حالات و8 وفيات

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 929 إصابة جديدة وشفاء 806 حالات و8 وفيات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>