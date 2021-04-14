«توكلنا»: تصاريح العمرة متاحة فقط لـ 3 حالات

تواصل – فريق التحرير:
أوضح تطبيق “توكلنا”، أن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافي).
وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حرصاً على سلامتكم تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته:
• مُحصّن
• مُحصّن جرعة أولى
• مُحصّن متعافٍ
وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا” خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول ﷺ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وبين التطبيق أنه يوجد 6 خطوات لإصدار التصريح تتمثل في:
-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.
-بعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول ﷺ
-تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق
-تحديد الوقت والتاريخ
-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم
-الموافقة على الإقرار، وأخيراً بالإمكان استعراض التصريح
حرصاً على سلامتكم تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته:
مُحصّن
مُحصّن جرعة أولى
مُحصّن متعافٍ#تصاريح_العمرةفي_توكلناpic.twitter.com/mYYuzHKHdC
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp)April 14, 2021