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«توكلنا»: تصاريح العمرة متاحة فقط لـ 3 حالات

«توكلنا»: تصاريح العمرة متاحة فقط لـ 3 حالات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا”، أن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافي).

وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حرصاً على سلامتكم تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته:

• مُحصّن

• مُحصّن جرعة أولى

• مُحصّن متعافٍ

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا” خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول ﷺ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وبين التطبيق أنه يوجد 6 خطوات لإصدار التصريح تتمثل في:

-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

-بعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول ﷺ

-تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق

-تحديد الوقت والتاريخ

-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم

-الموافقة على الإقرار، وأخيراً بالإمكان استعراض التصريح

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