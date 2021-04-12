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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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اليوم.. 365 ألف طالب وطالبة بالابتدائية يؤدون اختبارات الفصل الثاني في الرياض

اليوم.. 365 ألف طالب وطالبة بالابتدائية يؤدون اختبارات الفصل الثاني في الرياض
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تواصل – واس:

يؤدي اليوم, 365252 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية، وذلك من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـــ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا , على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات و تسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام .

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