مواطن يشكو من وجود مولدات كهربائية أمام منزله منذ عام.. و«أمانة الرياض» تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم مواطن بشكوى لأمانة منطقة الرياض،لوجود بعض المولدات الكهربائية أمام منزله منذ ما يقرب من عام كامل، وهو ما اعتبره مصدرًا للخطر والإزعاج.

ونشر المواطن أحمد الزهراني مقطع فيديو على حسابه في موقع “تويتر”، يُظهر وجود المولدات الكهربائية في الشارع، بالإضافة إلى بعض الكابلات الممتدة بعرض الطريق.

ومن جانبها، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكوى المواطن ومقطع الفيديو المنشور، مطالبة إياه بالتواصل على الرسائل الخاصة ليتم التحقق والإفادة.