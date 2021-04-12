عضو شورى سابق يطالب بتمديد وقت صلاة العشاء والتراويح لـ45 دقيقة

تواصل – فريق التحرير:
طالب عضو الشورى السابق، حمد القاضي، بتمديد وقت صلاة العشاء والتراويح ليكون 45 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة لتحقيق الطمأنينة في الصلاة.
وقال القاضي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نأمل بالتنسيق بين وزيري الصحة والشؤون الإسلامية، بشأن مقدار الوقت المخصص لصلاة العشاء والتراويح ليكون 45 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة”.
وأضاف حمد القاضي: ” إن 30 دقيقة قليلة للصلاة والتراويح والشفع والوتر، فلعلها تكون 45 دقيقة والاحترازات قائمة ولتحقيق الطمأنينة بالصلاة”.
وأكد عضو الشورى السابق حمد القاضي أن المساجد – بحمد الله – من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب والمصلون متباعدون.
🕌نأمل بتنسيق بين وزيري الصحة والشؤون الإسلامية حول مقدار الوقت لصلاة العشاء والتراويح ف30 دقيقة قليلة للصلاة والتراويح والشفع والوتر
فلعلها تكون 45دقيقة
والاحترازات قائمة ولتحقيق الطمأنينة بالصلاة
والمساجد بحمد الله من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب والمصلون متباعدونpic.twitter.com/OXKhA7Z6VH
— حمد القاضي (@halkadi)April 12, 2021