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هل تحليل السكر المنزلي وحقن الإنسولين تفطر الصائم؟ استشاري يجيب  

هل تحليل السكر المنزلي وحقن الإنسولين تفطر الصائم؟ استشاري يجيب  
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.ناصر الجهني، استشاري الطب الباطني والغدد الصم والسكري، أن تحليل السكر المنزلي أو في المختبر، لا يفطر الصيام في رمضان.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن تحليل السكر المنزلي أو المختبر وحقن الإنسولين لا تفطر في رمضان.

 وفي وقت سابق أوضح الدكتور الشيخ سعد الخثلان أنه لا حرج في قياس السكر في نهار رمضان، لأن الدم المستخرج في تلك الاختبارات يكون قطرة يسيرة وهذه لا تؤثر على الصيام بحمد الله.

 

 

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