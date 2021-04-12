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«الشؤون الإسلامية» تؤكد: ساعتان بين صلاتي المغرب والعشاء في رمضان

«الشؤون الإسلامية» تؤكد: ساعتان بين صلاتي المغرب والعشاء في رمضان
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميماً إلحاقياً للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وأكدت الوزارة التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

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