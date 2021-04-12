الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المفتي يوضح كيف نستقبل شهر رمضان (فيديو)

المفتي يوضح كيف نستقبل شهر رمضان (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام، أنه يجب على المسلم أن يفرح باستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر “تويتر”: “أخي المسلم استقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لماذا؟ لأنك تعلم أن الله تعالى يحب الصوم ويحب الصائمين، فافرح به شكرا لله؛ إذ بلغك شهر رمضان، وأنت صحيح مقيم سالم من الأمراض والمعوقات، تصومه طاعة لله”.

وتابع سماحة المفتي قائلا: “أيها الصائم افرح بهذا الشهر لأنك مسلم تدين لله بالطاعة وتستجيب لله في أمره {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

عشرات الدول العربية تبدأ غداً صيام رمضان.. وهذه الدولة الأربعاء

عشرات الدول العربية تبدأ غداً صيام رمضان.. وهذه الدولة الأربعاء

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

9 أخطاء غذائية شائعة خلال شهر رمضان.. تعرّف عليها

9 أخطاء غذائية شائعة خلال شهر رمضان.. تعرّف عليها

متى تستخدم بخاخات الربو في «رمضان»؟.. «الصحة» توضح

متى تستخدم بخاخات الربو في «رمضان»؟.. «الصحة» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>