عشرات الدول العربية تبدأ غداً صيام رمضان.. وهذه الدولة الأربعاء

تواصل- فريق التحرير:

تبدأ العديد من الدول العربية والإسلامية صيام شهر رمضان المبارك غداً الثلاثاء، بعدما ثبُتت رؤية هلال الشهر الكريم.

وأعلنت كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وتونس وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة ، أن غداً الثلاثاء هو بداية الشهر الكريم.

في المقابل أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوث رؤية هلال رمضان مساء اليوم وبأن يوم الأربعاء 14 أبريل أول أيام شهر رمضان.

وقالت السلطنة في بيان أنه ولعدم ثبوث رؤية هلال رمضان الليلة، فان يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان الكريم.

وكانت المملكة قد أعلنت الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفق بيان لدائرة الأهلة في المحكمة العليا نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس.