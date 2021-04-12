«الزكاة والدخل» تعلن توفر 35 فرصة وظيفية في عدد من التخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، مالية، قانونية، تقنية)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– القانون.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المكاتب.

– نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات والتقديم، من خلال بوابة التوظيف: (اضغط هنــا).

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في حقل (Keywords) ثم الضغط على (Search).