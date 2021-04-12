«الزكاة والدخل» تعلن توفر 35 فرصة وظيفية في عدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، مالية، قانونية، تقنية)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– القانون.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المكاتب.
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
– وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات والتقديم، من خلال بوابة التوظيف: (اضغط هنــا).
وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في حقل (Keywords) ثم الضغط على (Search).