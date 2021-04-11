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القبض على 7 مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات وتفكيكها وبيعها بمكة

القبض على 7 مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات وتفكيكها وبيعها بمكة
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على (7) مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات وتفكيكها وبيعها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – من القبض على (7) مقيمين، منهم (5) من الجنسية السودانية، و(2) من الجنسيتين اليمنية والمصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها.

وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300,000) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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