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الأحوال المدنية: 5 مميزات لخدمات الصم وضعاف السمع عبر «منصة أشّر» 

الأحوال المدنية: 5 مميزات لخدمات الصم وضعاف السمع عبر «منصة أشّر» 
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أبرز الخدمات في منصة “أشّر” المطورة لخدمة الصم وضعاف السمع.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن “أشر” المطورة هي خدمة موجهة للصم وضعاف السمع، تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

 

مميزات خدمة أشّر

• سهولة التواصل عبر تقنية (QR Code).

• تقييم فوري للخدمة.

• خدمة سريعة في وقت قياسي.

• متوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية.

• اعتماد المستفيد على نفسه.

 

 

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