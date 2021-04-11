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الرائي «البرغش»: حالة الطقس الغائمة تَحُول دون رؤية هلال شهر رمضان

الرائي «البرغش»: حالة الطقس الغائمة تَحُول دون رؤية هلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرائي متعب البرغش من مرصد تمير: إن حالة الطقس الغائمة لا تساعد على رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد.

وأوضح في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أنه في حال تعثر رؤية هلال رمضان اليوم، فإنه سيتم التراثي غدا الاثنين – بإذن الله-.

وكانت المحكمة العليا، قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

كما دعت المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

 

 

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