«الحج» تكشف عن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان

تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال رمضان، وآليات إصدار التصاريح.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط لإصدار التصريح أن يكون الشخص محصناً وفق أحد أنواع التحصين الثلاثة (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ)، مع منع اصطحاب الأطفال.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بدخول المركبات غير المصرح لها بالدخول.

وفيما يتعلق بآليات الحج والعمرة، فقد حددت الوزارة 7 فترات زمنية للعمرة، كما تضمنت الآليات التالي:

– تحديث الطاقة الاستيعابية على مدار الساعة وفقاً للحجوزات المتاحة والملغاة.

– تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح أيضاً.

– أهمية الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونياً من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وذلك لضمان كسب الوقت وعدم التأخر في مراكز النقل.