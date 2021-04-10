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توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة يمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار المركز إلى أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كلم/ساعة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء 39 درجة فيما تسجل طريف 6 درجات مئوية.

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