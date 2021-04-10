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«حساب المواطن» يكشف موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم

«حساب المواطن» يكشف موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” اليوم السبت، موعد صرف دفعة الدعم الجديدة عن شهر أبريل الحالي.

وتلقى حساب البرنامج على “تويتر” تساؤلاً من أحد المستفيدين قال فيه: “متى ينزل حساب مواطن لشهر أبريل؟”، فيما قال آخر: “دخلت للموقع لقيت مكتوب لي تم الصرف، وما وصل لي شيء حتى الآن”.

ورد البرنامج بقوله: ” لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “أبريل” ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحد والأربعين يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل”.

تعديل بيانات التابع

في سياق متصل،أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراءات المتبعة عند فقد التابع الموظف لعمله، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة البيانات الخاصة به والتحقق منها مرة أخرى.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردا على استفسار من أحد المواطنين، بأنه «في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب التوجّه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك، وتعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) إلى (لا توجد وظيفة)، وحفظ البيانات، والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر (حفظ)».

وتابع البرنامج أنه سيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، مشيرًا إلى أنَّه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال المواطن في استفساره: إنَّ أحد التابعين توظف وبسبب ذلك انقطع حساب المواطن، وبعد شهرين ترك الوظيفة، فمتى ينزل له حساب المواطن؟

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