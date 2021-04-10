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لا تدعو للقلق .. هواتف سكان الرياض تدّوي بصافرة اختبار الطوارئ التجريبي

لا تدعو للقلق .. هواتف سكان الرياض تدّوي بصافرة اختبار الطوارئ التجريبي
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تواصل – فريق التحرير:

بثت مديرية الدفاع المدني في تمام الساعة الثانية مساءً بمنطقة الرياض، رسائل الاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وكانت المديرية قد دعت في وقت سابق إلى عدم القلق؛ موضحة أن الرسائل لتجربة المنصة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء.

وتحت عنوان “الرسائل التحذيرية الطارئة جدًّا” دوّت جوالات المقيمين بمنطقة الرياض قبل قليل بصوت تحذيري، حيث أكدت الرسالة أن الأمر إجراء تجريبي لاختبار جاهزية المنصة الوطنية للإنذار المبكر ولا تتطلب الرسائل أي إجراء”.

وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت وحتى بعد غد الاثنين في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، وبدأت التجربة اليوم السبت في منطقة الرياض، وغدًا الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.

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