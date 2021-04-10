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جرعات لقاح كورونا تتجاوز 6 ملايين جرعة داخل المملكة

جرعات لقاح كورونا تتجاوز 6 ملايين جرعة داخل المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت، نجاح مراكز تطعيم كورونا في منح أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح الفيروس بنسبة تتجاوز 17% من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وتشير البيانات إلى أن المليون السادس من جرعات كورونا تم إكماله خلال وقت قياسي جديد، وذلك أثناء 5 أيام فقط.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

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