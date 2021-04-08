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مجوهرات ومئات الألوف.. الإطاحة بعصابة امتهنت الاحتيال على الشركات بالرياض

مجوهرات ومئات الألوف.. الإطاحة بعصابة امتهنت الاحتيال على الشركات بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقداً، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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