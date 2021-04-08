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وزير الطاقة :تكلفة كهرباء مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة هي الأرخص في العالم

وزير الطاقة :تكلفة كهرباء مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة هي الأرخص في العالم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، توقيع اتفاقيات 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تكلفة الكهرباء الناتجة عن مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية هي الأرخص في العالم بـ  1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط-ساعة.

بدوره، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

وتابع ولي العهد “إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، والتي بينت أننا بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للبترول، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة”.

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