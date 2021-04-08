الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

محامٍ يكشف عن غرامة بيع «التبغ» ومشتقاته للأطفال

محامٍ يكشف عن غرامة بيع «التبغ» ومشتقاته للأطفال
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مستشار قانوني عن غرامة بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، مشيراً إلى أن قيمتها ٥ آلاف ريال.

وأوضح المحامي رامي الشريف لـ«عكاظ»، أن نظام مكافحة التدخين أكد في المادة الثانية أن التدخين هو تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

وشدد النظام على حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، ويعاقب مخالف هذه المادة بغرامة مالية مقدارها (20.000) ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

وأوضح القانوني الشريف أن المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين ضمت عدة مواد من أبرزها ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي، وداخل وسائل النقل، أو لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و لا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا. أما المادة التاسعة فمنعت استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

مواد ذات صلة

«يوتيوب» يُطلق منصة جديدة للأطفال

«يوتيوب» يُطلق منصة جديدة للأطفال

مقطع مؤثر لطفل يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي

مقطع مؤثر لطفل يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي

«الغذاء والدواء» تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال تحتوي على «الزرنيخ»

«الغذاء والدواء» تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال تحتوي على «الزرنيخ»

«السوق المالية»: إدانة مخالفين بتهمة التلاعب والتضليل وتغريمهما

«السوق المالية»: إدانة مخالفين بتهمة التلاعب والتضليل وتغريمهما

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة