لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في «الخطوط السعودية»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة.

وأوضحت أنه يوجد عدد من الشروط للتقدم للوظائف المتاحة كالتالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة

– إجادة اللغة الإنجليزية مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP).

وأشارت الخطوط السعودية أن التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي أول (وظائف مُتعددة) من هنـا .

2- أخصائي (وظائف مُتعددة) من هنـا .