لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في «الخطوط السعودية»

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة.
وأوضحت أنه يوجد عدد من الشروط للتقدم للوظائف المتاحة كالتالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة
– إجادة اللغة الإنجليزية مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP).
وأشارت الخطوط السعودية أن التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي أول (وظائف مُتعددة) من هنـا .
2- أخصائي (وظائف مُتعددة) من هنـا .