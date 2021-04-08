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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في «الخطوط السعودية»

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في «الخطوط السعودية»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة.

وأوضحت أنه يوجد عدد من الشروط للتقدم للوظائف المتاحة كالتالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة

– إجادة اللغة الإنجليزية مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP).

وأشارت الخطوط السعودية أن التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي أول (وظائف مُتعددة) من هنـا .

2- أخصائي (وظائف مُتعددة) من هنـا .

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