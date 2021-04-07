الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

راصد جوي يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. تصل 4 درجات بعدة مناطق

راصد جوي يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. تصل 4 درجات بعدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الراصد الجوي والباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي، بمشيئة الله، موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ارتفعت الحرارة مساء اليوم الأربعاء، على أغلب المناطق، حتى شمال المملكة مرتفعه عندهم درجات الحرارة”.

وأضاف سامي الحربي: “ويتوقع بأمر الله موجة باردة تؤثر على مناطق المملكة تنخفض معها الحرارة دون الـ ١٠ إلى ٤ درجات على شمال المملكة من الجمعة وما بعد الجمعة بمشيئة الله”.

 

 

 

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. ارتفاع الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. ارتفاع الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

«الأرصاد»: توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

«الأرصاد»: توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>