راصد جوي يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. تصل 4 درجات بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:
توقع الراصد الجوي والباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي، بمشيئة الله، موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ارتفعت الحرارة مساء اليوم الأربعاء، على أغلب المناطق، حتى شمال المملكة مرتفعه عندهم درجات الحرارة”.
وأضاف سامي الحربي: “ويتوقع بأمر الله موجة باردة تؤثر على مناطق المملكة تنخفض معها الحرارة دون الـ ١٠ إلى ٤ درجات على شمال المملكة من الجمعة وما بعد الجمعة بمشيئة الله”.
كما تشاهدون الان الساعة ٩ مساء الأربعاء ٢٥ شعبان ١٤٤٢
ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق المملكة حتى شمال المملكة مرتفعه عندهم درجات الحرارة
و يتوقع بأمر الله موجة باردة توثر على مناطق المملكة تنخفض معها درجات دون الـ ١٠ الى ٤ درجات على شمال المملكة من الجمعة وما بعدpic.twitter.com/XpQZUoHMBv
— الراصد الجوي /سامي عبيد عبدالله الحربي🇸🇦 (@NP77NP)April 7, 2021