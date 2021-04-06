وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

08:31

«وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ».. تلاوة خاشعة للشيخ «بندر بليلة» من صلاة الفجر