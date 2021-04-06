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وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة “الحرس الوطني” عن توفر وظائف إدارية صحية شاغرة ( للرجال والنساء)  من حملة مختلف المؤهلات ، وفق المسميات التالية :

الوظائف الإدارية:

  • مساعد إداري ثاني
  • مساعد إداري ثالث (العدد وظيفتان)
  • مساعد إداري أول
  • مشرف مختبر الأورام الجزئية
  • مساعد استشاري طب الطوارئ
  • استشاري طب الأورام
  • استشاري أمراض القلب
  • استشاري أمراض الدم
  • ممرض أول اختصاصي ب
  • ممرض أول  (العدد 20 وظيفة)

وظائف التدريب المنتهي بالتوظيف:

  • فني صيدلة ثالث ( العدد 6 وظائف )
  • أمين مخزن ثاني  (العدد وظيفتان )

الشروط العامة / الوظائف الإدارية / الصحية :

  • أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية
  • حاصل على المؤهل المطلوب
  • حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  • إجتياز المقابلة الشخصية
  • إجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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