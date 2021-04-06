وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة “الحرس الوطني” عن توفر وظائف إدارية صحية شاغرة ( للرجال والنساء) من حملة مختلف المؤهلات ، وفق المسميات التالية :
الوظائف الإدارية:
- مساعد إداري ثاني
- مساعد إداري ثالث (العدد وظيفتان)
- مساعد إداري أول
- مشرف مختبر الأورام الجزئية
- مساعد استشاري طب الطوارئ
- استشاري طب الأورام
- استشاري أمراض القلب
- استشاري أمراض الدم
- ممرض أول اختصاصي ب
- ممرض أول (العدد 20 وظيفة)
وظائف التدريب المنتهي بالتوظيف:
- فني صيدلة ثالث ( العدد 6 وظائف )
- أمين مخزن ثاني (العدد وظيفتان )
الشروط العامة / الوظائف الإدارية / الصحية :
- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية
- حاصل على المؤهل المطلوب
- حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- إجتياز المقابلة الشخصية
- إجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.
– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).