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شرطة الرياض تكشف سر السطو على عدة مدارس وتضبط الجناة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف سر السطو على عدة مدارس وتضبط الجناة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من كشف لغز السطو على عدد من المدارس خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح الكريديس أن الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض، وسرقة ما تحويه من تجهيزات، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة، مبينًا أن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها تمكنت من استرداد بعض المسروقات.

وأشار إلى أن المتهمين أقرا بارتكاب 16 حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيلا إلى النيابة العامة.

 

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