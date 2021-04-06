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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن قضية «الأمير حمزة»

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن قضية «الأمير حمزة»
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تواصل – وكالات :

أصدر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، قراراً بحظر النَّشر في كل ما يتعلق بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين في هذه المرحلة، وذلك حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بالأردن.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.

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