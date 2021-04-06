توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف).

رياح مثيرة للأتربة

كما توقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 1442/8/24هـ أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان والطائف.

كما توقع الحصيني رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاء من شرق وغرب وشمال المملكة -إلا أن يصرفها الله- .

درجات الحرارة