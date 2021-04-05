هل استئجار شقة جديدة يؤثر على الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال انتهاء مدة عقد الإيجار، يجب على المستفيد، التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد “ساري الصلاحية” باسم المتقدم بالطلب، حتى لا يتأثر الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن عبر حساب خدمة المستفيدين، استفسر فيه عن مدى تأثر الدعم حال استئجار شقة جديدة.

وقال برنامج حساب المواطن: “إن ذلك لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد ( ساري الصلاحية ) بإسم المتقدم بالطلب ، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالي من 92 مليار ريال منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.