شرطة الشرقية تقبض على مواطن امتهن سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء

تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن قام بسرقة مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في أحياء مختلفة.

وأوضحت شرطة الشرقية، أن المواطن في العقد الثالث من العمر، وقد قام بسرقة مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في أحياء مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (106,000) ريال.

وأشارت إلى أنه قد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.