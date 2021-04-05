ضبط 3 منشآت غير مرخصة لتداول الأعلاف بالرياض

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 87 طنا من الأعلاف في ثلاث منشآت بمدينة الرياض، تزاول نشاط تداول المنتجات العلفية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وأوضحت “الهيئة” عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، أنه جرى ضبط تلك المنشآت وتحريز ما يزيد على 87 طن من الأعلاف بمختلف أنواعها، ضمن جولات التقصي لمفتشي الهيئة خلال شهر فبراير الماضي ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ووفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية فإن عقوبة مخالفة مزاولة منشآت الأعلاف (مصانع، مستودعات، مستوردين، مختبرات، مكاتب استشارية) للنشاط قبل الحصول على ترخيص هي الغرامة المالية بين (10-20) ألف ريال، وعقوبة غير مالية تشمل منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.

وتشدّد “الغذاء والدواء” على أهمية الالتزام بنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، لحماية صحة الحيوان وبالتالي حماية المواطنين والمقيمين من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، مشيرةً إلى اعتماد مجلس إدارتها مؤخرًا تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وأشارت “الهيئة” إلى المتطلبات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية على المنشأة استيفاؤها سواءً فيما يتعلق بالمنشأة نفسها، أو بمنتجاتها أو ما تستورد من منتجات علفية، كما هناك مجموعة من المسؤوليات والالتزامات التي يُشترط أن تلتزم بها المنشأة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة.

وتستقبل “الغذاء والدواء” البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل IOS”” و “أندرويد”.