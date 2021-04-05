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هل يشمل قرار المنع لمن «خرج ولم يعد» التابعين والمرافقين؟.. «الجوازات» تجيب

هل يشمل قرار المنع لمن «خرج ولم يعد» التابعين والمرافقين؟.. «الجوازات» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن قرار المنع من دخول المملكة لمن خرج ولم يعد، لا يشمل التابعين والمرافقين.

وأكدت الجوازات في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويستثنى من ذلك التابعين والمرافقين.

ويمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عن طريق الخطوات التالية:
  • الدخول لمنصة أبشر
  • اختيار أبشر أفراد
  • تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور
  • ثمّ الضغط على مربع تسجيل
  • اختيار الاستعلامات الإلكترونية
  • اختيار الجوازات من القائمة الفرعية
  • اختيار الاستعلام عن تأشيرة
  • إدخال البيانات الشخصية
  • ظهور تأشيرة الخروج والعودة
  • طباعة التأشيرة من الموقع

 

 

 

 

 

 

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