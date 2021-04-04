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«التعليم» تحدد موعد إنهاء مناهج المتوسط والثانوي وتسليم «الاختبارات»

«التعليم» تحدد موعد إنهاء مناهج المتوسط والثانوي وتسليم «الاختبارات»
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تواصل – متابعات:

شددت وزارة التعليم على جميع المدارس المتوسطة والثانوية بضرورة إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة وإنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.

وطالبت الوزارة المدارس باستكمال تقويم الطلاب في جميع المواد التي تقوم تقويماً مستمراً واستكمال تقويم الطلاب في أعمال الفصل الدراسي الثاني لمواد الاختبارات في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان الحالي، وفقا لـ “عكاظ”.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ اختبارات المواد الشفوية والعملية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الثالث من شهر رمضان، على أن يبدأ تنفيذ اختبارات الطلاب بدءا من يوم الأحد الموافق للسادس من رمضان، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر نفسه، على أن يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار شهادات الطلاب يوم الخميس الموافق للسابع عشر من الشهر نفسه.

وشددت الوزارة على استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي واعتماد توزيع الدرجات للفصل الدراسي الثاني والدور الثاني وفق ما ورد في دليل توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد.

وأوضحت أنه يتعين على إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم متابعة إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية وتركيز المحتوى كافة على المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية ويضمن تحقيق المهارات الأساسية ويحد من الفاقد التعليمي، مع إطلاع أولياء الأمور عليها لضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب ورصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور والإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي قبل فترة الاختبارات بوقت كاف.

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