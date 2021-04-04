«المرور»: 4 إرشادات مهمة لقيادة آمنة ليلاً

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وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء الليل، مؤكدة على أهمية اتباع الإرشادات اللازمة عند القيادة ليلاً.

ونصحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عند القيادة ليلاً بما يلي:

• قم بتشغيل الأنوار الأمامية

• قد مركبتك بحذر، فمن الصعب رؤية المشاة ليلاً

• استخدم النور المنخفض إلا في حال دعت الضرورة لاستخدام النور العالي ثم العودة للمنخفض

• عليك التأكد من نظافة الزجاج والنوافذ لرؤية أوضح