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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بشأن أسعار سلع ومنتجات «رمضان»

بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بشأن أسعار سلع ومنتجات «رمضان»
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تواصل – واس:

نفذت وزارة التجارة أكثر من 1700 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات في جميع مناطق المملكة، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

وكشفت الجولات عن وجود وفرة في جميع السلع والمنتجات الرمضانية في منافذ البيع والمخزون، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، مع استقرار الأسعار حول نفس المعدلات للأشهر السابقة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة بتنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة التي تستهدف متابعة توفر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه المدة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

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