الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمانة جدة تعلن إيقاف رخص البسطات الرمضانية.. وتغلق سوقاً شعبياً

أمانة جدة تعلن إيقاف رخص البسطات الرمضانية.. وتغلق سوقاً شعبياً
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، استمرار إيقاف رخص البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت المحافظة عبر “تويتر” إغلاق سوق شعبي بنطاق بلدية جدة التاريخية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

الصحة: 4 أعراض جانبية شائعة بعد تلقي لقاح كورونا

الصحة: 4 أعراض جانبية شائعة بعد تلقي لقاح كورونا

«جامعة القصيم» تكشف ملابسات تكدس الطالبات أمام مبنى الجامعة

«جامعة القصيم» تكشف ملابسات تكدس الطالبات أمام مبنى الجامعة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 673 إصابة جديدة و7 وفيات و504 حالات تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 673 إصابة جديدة و7 وفيات و504 حالات تعافي

هل يمكن لمن تلقى لقاح كورونا أن ينقل العدوى؟.. «الصحة» توضح

هل يمكن لمن تلقى لقاح كورونا أن ينقل العدوى؟.. «الصحة» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>