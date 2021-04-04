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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني.. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني.. إليك رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفقاً المسميات التالية:

– مساعد إداري ثانٍ – للنساء – جدة.
– مساعد إداري ثالث – للنساء – جدة.
– مساعد إداري أول – للنساء – جدة.
– استشاري طب الأورام – المدينة المنورة.
– استشاري أمراض الدم – المدينة المنورة.
– مشرف مختبر الأورام الجزيئية – جدة.
– مساعد استشاري طب الطوارئ – المدينة المنورة.
– ممرض أول اختصاصي ب – جدة.
– مرض أول – عدد 20 – جدة.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي :هنا.

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