وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني.. إليك رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفقاً المسميات التالية:

– مساعد إداري ثانٍ – للنساء – جدة.

– مساعد إداري ثالث – للنساء – جدة.

– مساعد إداري أول – للنساء – جدة.

– استشاري طب الأورام – المدينة المنورة.

– استشاري أمراض الدم – المدينة المنورة.

– مشرف مختبر الأورام الجزيئية – جدة.

– مساعد استشاري طب الطوارئ – المدينة المنورة.

– ممرض أول اختصاصي ب – جدة.

– مرض أول – عدد 20 – جدة.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي :هنا.