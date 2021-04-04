وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني.. إليك رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفقاً المسميات التالية:
– مساعد إداري ثانٍ – للنساء – جدة.
– مساعد إداري ثالث – للنساء – جدة.
– مساعد إداري أول – للنساء – جدة.
– استشاري طب الأورام – المدينة المنورة.
– استشاري أمراض الدم – المدينة المنورة.
– مشرف مختبر الأورام الجزيئية – جدة.
– مساعد استشاري طب الطوارئ – المدينة المنورة.
– ممرض أول اختصاصي ب – جدة.
– مرض أول – عدد 20 – جدة.
وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي :هنا.