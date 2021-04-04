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هل يمكن لمن تلقى لقاح كورونا أن ينقل العدوى؟.. «الصحة» توضح

هل يمكن لمن تلقى لقاح كورونا أن ينقل العدوى؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم، حقيقة إمكانية نقل متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعدوى للأشخاص الآخرين، أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

وقالت وزارة الصحة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”: إن متلقي لقاح كورونا لا يعتبر معدي، ولا توجد توصيات علمية تفيد بوجوب العزل لمن يتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد.

وأكدت وزارة الصحة في ردها، أنه ينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الاجراءات الاحترازية العامة بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت أن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح هم ما دون سن الـ18 عاماً والحوامل والذين يعانون الحساسية المفرطة من اللقاحات.

 

 

 

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