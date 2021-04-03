ابتداءً من رمضان.. تلقى لقاح كورونا شرط دخول الموظفين والعاملين للحرمين

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‏أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اعتماد جميع الموظفين والعاملين اشتراط تلقي اللقاح (محصن) في دخول الحرمين الشريفين ومبنيّ الرئاسة والوكالة اعتباراً من غرة رمضان المبارك.

وشدد السديس على أهمية تلقي اللقاح لجميع العاملين في الرئاسة والوكالة بما يضمن سلامة الجميع وسلامة القاصدين والزوار، وما يعين على القضاء على تفشي فايروس “كورنا” “كوفيد19” وانحساره.

وأوضح أن ذلك يعد من قبيل التأسي بالسنة النبوية من الأخذ بالأسباب في التعالج والوقاية وتحصين النفس وحفظها وبما يتلائم مع مقاصد الشريعة الغراء، منوهاً إلى أن الدولة -رعاها الله-لم تألُ جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقايئة والاحترازية ثم توفير اللقاح بشكل مجاني لضمان سلامة الأنفس والحفاظ عليها.