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«التعليم» تكشف عن معايير اختيار مواعيد الاختبارات في رمضان

«التعليم» تكشف عن معايير اختيار مواعيد الاختبارات في رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة التعليم العام الدكتور محمد المقبل، عن معايير اختيار مواعيد إجراء الاختبارات النهائية للطلاب للمراحل التعليمية خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد “المقبل” في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن القرار جاء بناءً على مشاركة 153 ألف ولي أمر في الاستفتاء الذي أجرته الوزارة عبر نظام نور، بالإضافة لردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول الاستعدادات لإجراء الاختبارات، أكد”المقبل” أن الاختبارات النهائية ستكون بنفس الآلية لاختبارات النصف الأول من العام الدراسي، من خلال إجرائها عن بعد.

ولفت إلى أنه أصبح للمعلمين خبرة تراكمية في إجراء الاختبارات وتقييم الطلاب من خلال منصة “مدرستي”.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن سبب اختيار توقيت الـ3 عصراً لبدء اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية حتى يضمنوا وجود الوالدين في المنزل حال كانا يعملان، ما سيكون له أثر كبير لدى هذه الفئة، مضيفة أن اختيار الـ12:30 ظهراً لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لأن الطلاب سيكونون قد أخذوا الراحة الكافية وتركيزهم أكبر.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة، مواعيد الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، والتي ستبدأ من الساعة 12:30 ظهراً حتى الـ2:30 ظهراً.

كما أعلنت عن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

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