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إغلاق مبنى «الكونجرس» الأمريكي بعد إطلاق نار واختراق سيارة للحاجز الأمني

إغلاق مبنى «الكونجرس» الأمريكي بعد إطلاق نار واختراق سيارة للحاجز الأمني
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تواصل – وكالات:

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أن سيارة اخترقت حاجزا أمنيًا وأصابت عنصرين من شرطة مبنى الكونجرس.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضحت وسائل إعلام أمريكية، وقوع إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس، مما استدعى الشرطة للتدخل.

وأوضحت الشرطة أنه تم إغلاق المبنى، بسبب التهديد الأمني، كما طالبت الأشخاص الموجودين داخل المبنى بعدم الخروج في الوقت الحالي.

على جانب آخر، أفادت شبكة “ABC نيوز” الأمريكية في نبأ عاجل لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بمستشاريه لبحث تطورات حادث إطلاق النار واقتحام مبنى الكونجرس.

 

 

 

 

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