الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طبيب يوضح أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في المملكة خلال الأيام الماضية (فيديو)  

طبيب يوضح أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في المملكة خلال الأيام الماضية (فيديو)  
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″ خلال الأيام الماضية بالمملكة.

وقال في مداخلة على قناة “الإخبارية”: إن من أهم الأسباب لانتشار الفيروس الفئة العمرية الأقل من عام 18 سنة وهم الفئة المستثناة من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنهم هم من ينقلون الفيروس لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

وأكد على ضرورة العودة مرة أخرى إلى تطبيق الاحترازات وأهمها منع التجمعات من خلال التقليل الذهاب إلى الأسواق، والمطاعم والحد من الخروج من المنزل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه لابد من التسريع من وتيرة التطعيم لكون اللقاح هو الجدار الأساسي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة كأعلى حصيلة يومية منذ 7 أشهر.

مواد ذات صلة

«الصحة»: تسجيل 728 إصابة بـ«كورونا» في أعلى حصيلة يومية منذ 7 أشهر

«الصحة»: تسجيل 728 إصابة بـ«كورونا» في أعلى حصيلة يومية منذ 7 أشهر

من استكمل التطعيم ولم تظهر عليه الأعراض التنفسية هل يلزمه الحجر؟ الصحة تجيب

من استكمل التطعيم ولم تظهر عليه الأعراض التنفسية هل يلزمه الحجر؟ الصحة تجيب

للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا.. قطر تعلق حضور جميع الطلاب للجامعات والمدارس

للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا.. قطر تعلق حضور جميع الطلاب للجامعات والمدارس

جرعات لقاح كورونا تتجاوز 4.5 مليون داخل المملكة

جرعات لقاح كورونا تتجاوز 4.5 مليون داخل المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>