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توقعات طقس الجمعة.. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على 4 مناطق

توقعات طقس الجمعة.. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف الحدود الشمالية، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 35 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات وطريف 7 درجات كأقل درجة حرارة.

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