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الكويت تعلن تمديد حظر التجول الجزئي حتى 22 أبريل لمواجهة تفشي «كورونا»

الكويت تعلن تمديد حظر التجول الجزئي حتى 22 أبريل لمواجهة تفشي «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال الجزئي في البلاد حتى 22 أبريل لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان اليوم الخميس: إنه تقرر الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021 وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وحول إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، أوضح أنه يسمح بالخروج من تلك المنافذ للفئات التالية:

– الكويتيون أصحاب الماشية المتواجدة عبر منافذ البلاد على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

– المقيمين في الكويت (المغادرة فقط) .

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