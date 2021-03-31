شاهد.. دورية مرور تفاجئ قائد مركبة قطع الإشارة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لقائد مركبة تجاوز الإشارة المرورية بأحد الشوارع في العاصمة الرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “طرق الرياض”، قائد المركبة وهو يتجاوز الإشارة المرورية أثناء توقف السيارات ويقف على خط المشاة.

وأثناء محاول قائد المركبة لقطع الإشارة فوجئ بدورية مرور أمامه، وعلى الفور أجبرته على التوقف يميناً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

يذكر أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر تعد مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 6000 ريال.