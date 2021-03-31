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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«هيئة المنافسة» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

«هيئة المنافسة» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو “محلل أول أعمال”، واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة الأعمال أو علوم الحاسب أو نظم المعلومات الإدارية.

كما اشترطت الهيئة، على المتقدم أن يكون لديه خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن لمن تتوفر لديه الشروط التقديم عبر الرابط التالي:هنا.

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